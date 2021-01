»I’m Nicolas Cage. Let’s get fucked«, siger han. Og stirrer intenst ind i kameraet

Historien om Nicolas Cage viser, at der stadig er plads til eksperimenter i Hollywood. Netop nu er den excentriske skuespiller f.eks. sprunget ud som bandeordsguide på Netflix. Men når armbevægelserne bliver store, er der risiko for latterliggørelse. Her kommer (noget af) fortællingen om Cage fortalt via fem nedslag i hans liv og filmografi.