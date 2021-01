Eva Eistrup: Eva Eistrup: 5 grunde til, at du bør hoppe med på hormonmonstertoget 'Big Mouth' på Netflix

Kender du ikke bare det med at være vild med en pige fra klassen og forkrøblende usikker på alle dele af din egen eksistens og samtidig hele tiden at have lyst til at bolle en hovedpude med hul i, som du har puttet to poser mikroopvarmet minestronesuppe ind i? Måske ikke.

Men at animationsserien ’Big Mouth’, skabt af og baseret på barndomsvennerne Nick Kroll og Andrew Goldbergs erfaringer, handler om en flok på én gang afsindigt liderlige og skamfuldt ængstelige teenagere, betyder ikke, at den ikke med sin smertekomik rammer det menneskelige vilkår lige i røven.

Vi bliver et med teenageren, som sønderslides af eksistentielle hestekræfter med navne som Ego og Skam og Begær og Forvirring, der bare galoperer i hver sin retning.

’Big Mouth’ er vokset ind i sig selv i takt med sine unge og rørende ulidelige hovedpersoner og viser i fjerde sæson (ud af i alt seks annoncerede), hvorfor den ligger i den absolutte top af humoristisk og vedkommende voksenanimation lige nu. Det er der en række grunde til:

Jeg har lært, at jeg åbenbart elsker pubertær liderlighed af allermest eksplicitte skuffe, hvis det bliver serveret med ’Big Mouth’s blanding af uforfærdet grænsesøgende humor og fortvivlelse.