Slapper af, når hun er topløs. Og 4 andre ting du skal vide om Golden Globe-værten og filminstruktøren Amy Poehler

»Da jeg var 16 år, brugte jeg al min tid på at brænde patriarkatet ned«, siger hun i rollen som den seje mor til teenageren Vivian i spillefilmen ’Moxie’, der netop har fået premiere på Netflix og fik fire hjerter her i avisen.

I virkeligheden har Amy Poehler brugt hele sin karriere på at sætte en tændstik under fordomme og kønskonservative traditioner. Gennem fem nedslag i hendes mangefacetterede karriere tegner vi her et portræt af den 49-årige amerikaner: