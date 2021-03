Druk på film har tidligere udløst en Oscar

Thomas Vinterbergs alkohol-epos ’Druk’ er allerede Oscar-favorit og dertil sidste års mest sete film i Danmark. Men skulle man ikke have fået slukket tørsten eller være blevet tilstrækkeligt vind og skæv, er der andre sager at indtage gennem øjnene. Her er syv bud.

1Leaving Las Vegas (1995): På mange måder den ultimative nedtursfilm og samtidig en kærlighedshistorie af de helt stærke. Nicolas Cage gestalter en karismatisk dødsdrift som manusforfatteren Ben, der efter at have mistet både familie, job og venner rejser til de skrøbelige lasters by Las Vegas for at drikke sig ihjel.

Her møder han imidlertid den plagede prostituerede Sera, spillet af Elisabeth Shue, og en eller anden form for tolvtonemusik opstår i hjerterne, fordi de accepterer hverandre, som de er, med hver deres selvdestruktive adfærd.

Mike Figgis har instrueret, Cage fik en Oscar, og soundtracket byder blandt andet på Sting, der synger den fine standard ’My One and Only Love’. Som Sinatra indspillede på sin ’This Is Sinatra!’ i 1953 – og Ol’ Blue Eyes holdt jo selv af en lille en.