3 hjerter: Man bliver mere nedtrykt end underholdt af Netflix-komedie om helvedesåret 2020

Hvor ville det være dejligt, hvis man kunne give året 2020 et stort los bagi og sende det i evig rotation i en gigantisk galaktisk glemselståge. For det har i sandhed været et år, man kan have utrolig mange årsager til at ville fortrænge. Desværre er det selv samme grunde, der gør 2020 til et mindeværdigt år.

Og hvad er der tilbage andet end at ønske død over året og så at grine af det? Sådan må Annabel Jones og Charlie Brooker (Black Mirror) have tænkt, da de skrev deres mockumentary om dette annus horribilis, deres tv special til Netflix, der ønsker død over året.

Kendte skuespillere og komikere som Samuel L. Jackson, Hugh Grant, Lisa Kudrow, Leslie Jones og Tracey Ullman optræder i rollerne som kommentatorer og kendte (den engelske dronning f.eks.), der reflekterer over året, der er gået.

Det begynder med en naturkatastrofe »på klodens bagside«, nemlig Australien. Formuleringen angiver, at vi har at gøre med en eurocentrisk (en term, som altså også dækker den amerikanske) synsvinkel – og satire over samme.

Brexit og Trumps popularitet kan jo tyde på, at et flertal i England og USA er overbevist om, at de er solen, hvorom alting drejer. Og selv om filmen forsøger at vaccinere sig med selvironi, lider den af selvsamme anglo-amerikanske navlepilleri, den vil have os til at le af.