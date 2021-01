Streamingguide: Batwoman genopstår som afroamerikaner, Jessica Biel opklarer mysterier, og i L.A. bruger de vulgært rige deres penge på shopping, fester og blingbling

1‘Yellow Rose’, 14. januar 2021 på Blockbuster/Viaplay: Historie om udokumenteret immigrant har været 15 år undervejs



‘Yellow Rose’ har været 15 år undervejs. Filmens instruktør og manuskriptforfatter, Diane Paragas, begyndte at skrive på historien, inden hun havde lavet en eneste film.





‘Yellow Rose’ er baseret på Diane Paragas’ egne barndomsoplevelser fra Lubbock, Texas: En udokumenteret filippinsk immigrant, teenageren Rose (Eva Noblezada), bor i en lille by i Texas og kæmper for at realisere sin drøm om at blive countrymusiker; samtidig skal hun tage stilling til, om hun vil blive hos sin familie eller forlade det eneste hjem, hun kender.