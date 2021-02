Hvis ikke du forstår mig, er du en idiot, sagde kunstneren

Det har været den vigtigste aften i Malcolms liv. Han har haft premiere på sin seneste film. Han er glad og vil fejre med sin kæreste, Marie. Hun laver mac and cheese og prøver ikke at glide af på hans forsøg på at tale om aftenen. Det lykkes ikke, og snart flyder det med verbal gift mellem dem.

Sam Levinson, der har haft stor succes med tv-serien ’Euphoria’, har lavet en film, der sort-hvid-swinger som en Cassavetes-film og kradser i parforholdsbetændelser som i Edward Albees ’Hvem er bange for Virginia Woolf’. Den forløber som en maniodepressiv rutsjetur mellem parrets to yderpunkter, foragt og forelskelse, den kører i ring mellem de to psyker. Vi bliver måske en smule klogere undervejs, men det er ikke helt sikkert. Underholdt, uden tvivl, men mere indsigtsfulde?

Malcolm har glemt at takke Marie – spillet af Zendaya – i aftenens tale, selv om han har baseret filmen om en 20-årig junkie på hendes liv. Sådan ser hun det i hvert fald. Men det vil han ikke have siddende på sig, og i takt med hendes bævende underlæbe remser han kvinder op, som han har kneppet og elsket før hende, og som han har ladet sig inspirere af.

De verbale overfald og ydmygelser bliver ved hele aftenen. Filmen består af lange monologer, brutalt og blæret fremført, særligt af John David Washington, der har et stort humoristisk talent, som man kunne se i ’BlacKkKlansman’. Det tærer han på i sin fremstilling af den mildt sagt selvoptagede filminstruktør, der kan tale himlen sort.