'Druk' vinder Robert for årets bedste danske film

Den er i forvejen nomineret til en Golden Globe, har vundet prisen for Bedste film ved European Film Awards og er også Danmarks Oscar-kandidat. Derfor kan det heller ikke betegnes som en overraskelse, at ’Druk’ vandt en Robert for Årets Danske Spillefilm. Thomas Vinterberg vandt desuden i kategorien Årets instruktør og Årets originale manuskript sammen med Tobias Lindholm. I alt vandt ’Druk’ 5 ud af de 12 priser, filmen var nomineret til.

’Druk’ handler om fire gymnasielærere, der sætter sig for at afprøve en teori om, at mennesket er født med en halv promille for lidt. Filmen har solgt mere end 800.000 billetter i Danmark.

Aftenens anden store vinder var Andrea Heick Gadeberg. Hun er kun 22 år, men kan allerede kalde sig indehaver af en Robert-statuette. Det unge talent har efter sin præstation i actionkomedien ’Retfærdighedens ryttere’ fået kåringen som Årets kvindelige hovedrolle foran et stærkt felt.