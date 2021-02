Streamingguide: Her er seks film og serier, du kan streame

1’Amend: The Fight for America’, 17. februar 2021 på Netflix

Den afroamerikanske skuespiller Will Smith er fortæller og vært i en ny dokumentarserie, ’Amend: The Fight for America’, der stiller spørgsmålet: Hvad betyder det at være amerikaner? Serien tager udgangspunkt i den fjortende forfatningsændring, som i 1868 lovede at gøre tidligere slavegjorte afroamerikanere til statsborgere.



Ud over Will Smith optræder en række eksperter, politiske tænkere og berømtheder, og sammen vil de forsøge at gøre os klogere på USA’s moderne politiske historie.

2’Pelé’, 23. februar 2021 på Netflix

Imens navnet Edson Arantes do Nascimento kun vækker genklang hos de færreste, ved de fleste, hvem man taler om, når man nævner alter egoet: Pelé. ’Pelé’ er da også titlen på en ny dokumentar om den brasilianske fodboldspiller, der med sine 1.281 mål til stadighed bliver anset for at være (en af) verdens bedste – nogensinde.