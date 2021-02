Kærligheden gør selv den skøre sindssyg

I disse tider, hvor biograferne er lukket, og de gængse distributionskanaler er udfordret af, at vi alle søger alle mulige andre steder hen end for at finde film, der både kan underholde og udfordre os, er der opstået en mulighed for, at vi faktisk falder nemmere over film, der ellers ville have svært ved at fange vores opmærksomhed.

En af dem er den spanske romantiske komedie ’Crazy About Her’, der er skåret helt efter den klassiske genreskabelon, som vi kender så godt fra de amerikanske film. Der er blot ingen Kate Hudson eller Matthew McConaughey i hovedrollerne som blikfang. Vi skal til at rette vores stjernekikkert mod andre himmelstrøg end de amerikanske.

Gør vi det, får vi øje på Susana Abaitua og Álvaro Cervantes, der spiller hovedrollerne som den bipolare Carla og den selvfede journalisttype Adri i Dani de la Ordens ’Crazy About Her’.

De har en fantastisk nat sammen, og Adri, der ellers ser sig selv som lidt af en skørtejæger uden hang til at hænge trofæet op i et varigt parforhold, forelsker sig i den vilde pige. Hun har ellers sagt, at hun kun var ude efter et engangsknald. Det gider Adri ikke acceptere, og han finder frem til Carla, der viser sig at være indlagt på et psykiatrisk hospital. For at komme i kontakt med hende lader Adri sig indlægge. Han kan jo altid skrive en historie om de tosser, han nu møder, mens han altså også dyrker kærligheden.