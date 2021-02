Børnejunkie til en ny tidsalder: Har verden brug for et reklamelækkert portræt af en heroinafhængig barneprostitueret?

To helt unge magre teenagere kaster sig hvileløst og koldsvedende rundt i hvide lagner. Detlev forsøger at sniffe en rest ’H’, mens Christianes rødvinsbræk strinter på ham og maler vægge og sengetøj rødt som blod. En intens, fantastisk scene fra kultfilmen ’Christine F. – Wir Kinder vom Bahnhof Zoo’, der i et årti fungerede som en slags kunstnerisk fascination af og vaccination mod stofmisbrug rundtomkring i mørklagte 1980’er-folkeskoleklasser.

’Christiane F.’ fra 1981, der var baseret på den journalistiske virkelige fortælling om den unge Christiane Felscherinow, der som 13-årig finansierede sin heroinafhængighed ved at trække sammen med de andre børneprostituerede på banegården Bahnhof Zoo i Berlin, er et trøstesløst antiklimaks af en film. Men den var vigtig, fordi trøstesløsheden var virkelig, og den kom derfor til at repræsentere et tiltrængt wakeupcall. Jorden kalder nogle voksne! Kig lige op fra jeres nedarvede krigstraumer og alkoholiserede afkoblethed, og se på jeres sønner og døtre, som accelererer mod voksenlivets bund, før de endnu har forladt barndommen.

Hvis originalen er desperat rødvinsbræk, er de fem af otte episoder, jeg har set af den nye tyske ungdomsserie ’Vi børn fra Bahnhof Zoo’, der støver historien om Christiane F. af, et smørret smil med perfekte tænder og lækkert hår. Ligesom originalen er serien (som kan ses på Viaplay) baseret på Christianes livshistorie, men friere fortolket og i en slags æstetisk opdateret version af slut-70’ernes Berlin, hvor det matte, glansløse junkiehår er erstattet af skinnende krøller og et upassende ’Pretty Woman’-agtigt bud på ’barneludercouture’.

Christianes smerte og deroute er (stadig) et dragende mysterium. I modsætning til veninden Babsi, der er som en prinsesse fanget på slottet hos sin rige, hvidpudrede og iskolde bedstemor, eller Stella, hvis mor med stor pålidelighed vælger sprutten frem for sine børn, har Christiane (spillet af en alt for 22-årig Jana McKinnon) på trods af en upålidelig, umoden svingdørsfar en tryg base hos en mor, der elsker hende.