Diane Morgan til Adam Curtis:  Du kunne være leder af en sekt

Om ikke andet kunne Diana Morgans Philomena Cunk måske tilhøre den målgruppe, som Curtis forsøger at nå ud til. Han zoomer i sine film skiftevis ud for at se afgørende historiske øjeblikke i det bredere perspektiv for derefter at zoome ind og nærstudere ofte ukendte, fængslende og sære eksistenser, hvilket han gerne gør for at inddrage seere, som ikke i forvejen har tænkt dybere over, hvad der rører sig her og nu. I sin nye serie fører han sin metode ud i det ekstreme ved at stille et meget simpelt spørgsmål, der lyder, som var det taget ud af Cunks mund: »Hvordan ser vores nu ud?«. Hermed vil han afdække, hvilke kræfter og menneskelige brister der har ført os frem til den på én og samme tid turbulente og sært stillestående tid, som vi i tiden efter Trump og Brext befinder os i.

