Hans 242 minutter lange version af 'Justice League' er endelig ude: »Det er helt vildt, at den her film er endt med at eksistere i den her form«

»Det var helt utroligt«, siger Zack Snyder.

»Først og fremmest ville den her film aldrig være kommet til verden uden fansene. Det begyndte med reklamer ved busstoppestederne uden for Comic Con, så fly, der fløj over Warner Brothers’ hovedkvarter med bannere og endelig en kæmpe #ReleaseTheSnyderCut-lysreklame på Times Square i New York. Det var utroligt at se den lidenskab, og det var utroligt, at Warner tog notits af den«.

«Men det skete også på grund af HBO Max. For i virkelighedens verden får du ikke en fire timers film ud i biograferne. Det sker bare ikke. Og så var der en generel mangel på indhold. Mange produktioner var gået i stå på grund af covid, men vi havde den her film til at ligge, som vi kunne arbejde på. Det var den perfekte storm«, fortæller han over en Zoom-forbindelse fra et lyst rum i L.A., hvor han sidder i hvid skjorte med oprullede ærmer og grå stænk i strithåret - og ligner en rigtig flink fyr.

Til venstre for ham sidder hans kone, og producer på filmen, Deborah Snyder, og nikker samstemmende.

Og nu er den her så. Den blandt fans så længe ventede såkaldte Snyder Cut af 2017’s ’Justice League’, der bedst kan beskrives som en fire timer og to minutters gigantisk opsat og virkelig velkomponeret superhelteopera.