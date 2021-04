6 hjerter: Færøsk mesterværk er lige så æstetisk og emotionelt bevægende som 'Fucking Åmål'

Tænder man for DR, mangler der ikke just ’flue på væggen’-dokumentarprogrammer om unge mennesker med udfordret sjæle- og kærlighedsliv. Kvaliteten er mildt sagt svingende. Men hvis man ved selvsyn vil konstatere, hvad forskellen er på at agere ukritisk mikrofonholder for det attraktive segment og så at lave en gennemarbejdet dokumentarfilm om og med de unge, så har man chancen nu.

’Skál’ hedder den første færøske dokumentarfilm, der er blevet udtaget til en A-festival. Den er ovenikøbet blevet udtaget til hovedkonkurrencen. En konkurrence, den i mine øjne må være en seriøs kandidat til at vinde.

’Skál’ er lavet af den 33-årige danske instruktør Cecilie Debell og den 10 år yngre færing Maria Tórgard. Tanken var egentlig at lave en film om den angstplagede og kontroversielle færøske rapper Silvurdrongur (Sølvdreng) med det borgerlige navn Trygvi Danielsen. Men kameraet blev ved med at glide over i retning af Sølvdrengs 22-årige kæreste, Dania O. Tausen, har Cecilie Debell fortalt.