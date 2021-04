Kristoffer Hegnsvad: CPH:DOX er gået fra rebelsk skridtsparker til voksen magtfaktor under Tine Fischers ledelse

Så sker det. Vi kan åbne dørene og gå lidt udenfor, men vi kan også åbne for hjemmeskærmen og lade virkeligheden vælte ind via dokumentarfilmfestivalen CPH:DOX, der havde onlineåbningsgalla onsdag aften med Phie Ambos klimafilm ’70/30’, og torsdag for alvor åbner med 177 film, der kan ses på www.doxonline.dk. Festivalen har valgt at forlænge sig selv, så den varer helt frem til 12. maj, så vi får en uge, hvor det er muligt at møde en framet virkelighed på det store lærred.

Der er dermed gang i festivaldirektør Tine Fischers sidste festival – en festival, hun grundlagde i 2003. Det har været en vild succeshistorie, der er lykkedes med at gøre dokumentargenren cool og dansefestlig i Danmark, og som på verdensplan har bidraget til at ændre dokumentarfilmgenren.