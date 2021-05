Han blev truet med tæsk: Instruktør bankede på 400 døre med et kamera i hånden. Folks reaktioner er nu blevet til en film

Hvordan reagerer vi mennesker på at blive konfronteret med det fremmede og uventede? Det forsøger den hollandske instruktør Guido Hendrikx at finde svar på med sin CPH:DOX-aktuelle eksperimenterende og grænseoverskridende dokumentar ’A Man and A Camera’, hvor han tropper op på fremmede menneskers dørtærskler og begynder at filme dem uden at mæle et ord.