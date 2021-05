Sofia Coppola blev anklaget for at være fars pige, men: Hun overstråler skyggen fra 'Godfather'

Det er svært at sige hendes navn, Sofia Coppola, uden også at tænke på hendes far, Francis Ford Coppola. Og det er svært at sige hans navn uden at tænke på hans ’Godfather’-trilogi.

Sofia Coppola er døbt i en tradition, hun længe så ud til at være bundet af. Helt konkret blev hun døbt i den første film, ’The Godfather’ fra 1972, da hun som spædbarn fik rollen som Michael Corleones nevø, der bliver navngivet ved dåbsfonden i filmens slutning. To år senere kunne man se hende som immigrantpige på et skibsdæk i ’Godfather 2’, og i 1990 træder hun så endelig frem på den røde løber i en bærende birolle som Michael Corleones datter Mary i ’Godfather 3’.