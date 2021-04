Kristoffer Hegnsvad: Thomas Vinterbergs vindertale vil stå for eftertiden

Thomas Vinterberg vandt. Mikkel E.G. Nielsen vandt. Danmark vandt i den del af Oscar, der er en fodboldkamp.

Oscaruddelingen var anderledes, end den plejer. På grund af coronapandemien var det et mindre show, mere spredt ud, mindre pompøst. Men det var også et anderledes år, fordi de nominerede film repræsenterer et skifte med flere film af kvinder og ikke-hvide filmskabere end tidligere, og med aftenens hovedvinder ’Nomadland’ af Chloé Zhao for Bedste film og Bedste instruktør, fuldender den det skifte.