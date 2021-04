6 hjerter: Frances McDormands oscarvindende præstation ryger direkte op på filmfeminismens Mount Rushmore

Kontrasten mellem Hollywoods syndflod af superhelte i bredformat og årets tredobbelte oscartriumfator ’Nomadland’ kan næsten ikke være større.

’Nomadland’ er amerikansk neorealisme til en tid, hvor en gabende afgrund har åbnet sig imellem de privilegerede og så den barske virkelighed, mange ’nyfattige’ pludselig befandt sig i årene efter 2008 og The Great Recession, den amerikanske betegnelse for finanskrisen med reference til 1930’ernes store depression.

Mange fra den lavere middelklasse har siden oplevet at måtte gå fra hus og hjem. De er rutsjet ned i en ny slags proletariat, det såkaldte prekariat, hvor de overlever som nomadiske sæsonarbejdere. Nu ikke længere som frugtplukkere i 1930’erne, men som rengøringsfolk, altmuligmænd m/k og løst ansatte pakæsler hos giganter som Amazon og Walmart. Leder man efter et sindbillede på den nye upersonlige elendighed, behøver man i ’Nomadland’ blot betragte de gigantiske postordrehaller, hvorfra Amazon sender sine pakker og tentakler ud til hele den ganske verden.

Havde kinesiskfødte Chloé Zhao med ’Nomadland’ lavet en jammerkommode af en socialt anfægtet panderynkefilm, ville hendes film ikke have modtaget tre af de mest tungtvejende oscarpriser. Men på sin egen ikke spor Hollywood-agtige måde er ’Nomadland’ en film til tiden om empowerment.

En film om en fri kvinde, men ikke i en klassisk kvindefrigørelseshistorie. ’Nomadland’ er en fortælling om at tage sin skæbne på sig og undervejs få øje på den værdighed og det frigørelsespotentiale, der også kan rummes i at blive hægtet af i senkapitalismen. Ganske som i den italienske neorealisme i kølvandet på Anden Verdenskrig er ’Nomadland’ i bund og grund en humanistisk vision om at fastholde menneskelig værdighed under trange kår.