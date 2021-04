Netflix, Disney og Amazon dominerede årets Oscar. Men hvorfor bruger de millioner, når deres abonnenter er ligeglade?

Efter 10 års kamp for at vinde akademiets gunst har Netflix nu indtaget førstepladsen i kampen om de guldbelagte oscarstatuetter, selv om hverken ’Ma Rainey’s Black Bottom’ eller ’Mank’ løb med nogen af de store priser. Årets prisuddeling viste, at guldfeberen raser i streamingverdenen, men hvordan slår man mønt af en guldstatuette, som har ringe værdi i kundernes øjne? Politiken har analyseret tallene for at give svarene.