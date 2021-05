Det er simpelthen for dumt: Hvorfor sidder hovedpersonen konstant i halvmørke i et hus, hun mistænker for spøgeri?

Det er med naboer som med svigerforældre: De følger nu engang med. Sjældent kan man vælge dem frit, endsige vælge dem fra senere. Men chancen er der og bør udnyttes, hvis man overvejer at flytte ind i et nypudset og nydeligt halvt dobbelthus, hvis anden halvdel bare er så tom, forfalden, buldermørk og tilgroet, at der lige så godt kunne stå haunted house på dørskiltet.

Det overser enkemanden Fredrik imidlertid, da han med sin femårige søn, Lucas, og sin nye kæreste, Shirin, flytter ind i netop sådan et halvt hus. Hans arbejde holder ham væk mange af ugens nætter, så drengen og kæresten skal finde et sammenhold, de endnu ikke har nået at opbygge.

»Skal du være min nye mor«, spørger Lucas hende.

Og lidt senere: »Skal du så også dø?«.

Men vi frygter, at det er ham selv, der skal dø, for de forrige beboere mistede et femårigt barn. Det forsvandt uforklarligt, og moren blev indlagt som psykisk syg. Men fra den anden side af skillevæggen får Lucas nu en legekammerat, som ingen andre kan se …