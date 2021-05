Lucia Odoom: Kald nu bare tingene, hvad de er, DR

I tv-serien ’Sex and the City’ udbryder hovedpersonen, Carrie, på et tidspunkt, at »egern bare er rotter i smartere tøj«. Det er præcis den konklusion, jeg er nået frem til vedrørende DR’s såkaldte forskningsbaserede kærlighedseksperiment ’Mit hemmelige match’ og Viaplays 17. sæson af ’Paradise Hotel’.

I ’Paradise Hotel 17’ er en flok solbrune og veltrænede unge atter blevet sendt på luksushotel i Mexico. Med pool, bar og tilrettelagte intriger skal de spille en slags social skak. Parvis skal de hver uge stemme hinanden ud af hotellet i målet om i sidste ende at vinde helt op til en halv million kroner. Men programmet fungerer også som en karrierevej. Man kan gå derfra og blive influencer efter sin medvirken og få tusindvis af følgere på sociale medier og derved lukrative sponsorerede partnerskaber som for eksempel kviklånsreklamer.