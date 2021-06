Den guddommelige hestehale var tifosiernes afgud

Uden for Italien bliver Roberto Baggio sjældent nævnt i samme åndedrag som Maradona, Johan Cruyff, Beckenbauer og de andre helt store fodboldlegender.

Selv om Baggio vandt Ballon D’Or som årets bedste fodboldspiller i 1993, hører spilleren med ’den guddommelige hestehale’ – Il Divin Covino – snarere hjemme i kategorien nationale afguder, hvor vi herhjemme fra nyere tid ville byde ind med Michael Laudrup, Allan Simonsen eller Peter Schmeichel.

Men at en fodboldspiller har været stor, betyder ikke nødvendigvis, at han eller hun er en god historie som emne for en film. Et eksempel er den udmærkede nye dokumentarfilm om Pelé, hvor man prøver at krølle sig frem til noget konfliktstof uden det helt store held. Pelé var bare en guttermand med et guddommeligt talent. Dramaturgisk ikke nær så spændende som det tobenede galehus, der var Diego Maradona og hans fodboldkarriere.