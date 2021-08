Folk omkring ham dør på stribe, men Guy er optimistisk

Guy lever et lykkeligt liv i hamsterhjulet. Hver dag vågner han med et smil på læben, siger godmorgen til sin guldfisk, tager den samme blå, kortærmede skjorte og sine kakibukser på og tager på arbejde i banken. Han er manisk optimistisk, selv når folk dør på stribe omkring ham. Hver dag er et nyt blodbad i hans by Free City. Et paradis, kalder Guy det!

Guy lever nemlig i et computerspil, et open world-spil, hvor spillerne interagerer i en virtuel verden med typer som Guy, der er en NPC (Non-Player-Character), og han er programmeret til at være lidt af en glad jubelidiot.

Guy er altså ikke virkelig. Eller er han? Noget nyt og uventet begynder nemlig at røre på sig, da Guy (Ryan Reynolds) møder Molotov Girl (Jodie Comer, kendt fra ’Killing Eve’).