Adam Curtis vil have os til at genopdage fremtiden: I tre årtier har han udforsket myterne bag Vestens politik. Nu har han begået sin mest ambitiøse dokumentarfilm til dato

Dokumentarjournalisten Adam Curtis er både blevet kaldt profet og en samtidsdiagnostiker. For mange er han en levende legende. I sin nye seks episoder lange BBC-dokumentarserie ’Can’t Get You Out of My Head’ forsøger han at sætte strøm til seerens hukommelse og genopvække følelsen af, at vi kan forandre verden. Hans mest sikre våben: arkivoptagelser og popmusik.