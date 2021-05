Guide: Nu kan du snart streame prisbelønnet dokumentar om goths fra Vendsyssel

1 ’Baggio: The Divine Ponytail’, 26. maj 2021 på Netflix

Italienske Roberto Baggio bliver ofte omtalt som en af de bedste fodboldspillere nogensinde. I 1993 vandt den offensive spiller den fineste europæiske fodboldpris, Ballon d’Or, og hans utallige mål i italiensk klubfodbold såvel som for landsholdet har for længst sikret ham en fast plads i fodboldens historiebøger.

Nu bliver der skrevet endnu et kapitel til historien om Roberto Baggio, for i et Netflix-drama, ’Baggio: The Divine Ponytail’, bliver hans livsfortælling udlagt: Fra at vokse op i en lille, overset flække i det nordlige Italien til at brillere i det ene verdensmesterskab efter det andet.