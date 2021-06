Streamingguide: Casper Christensen og Frank Hvam er klar med ny 'Klovn'-sæson

1’Min bror, mit hjem’, 7. juni 2021 på DRTV

21-årige Popal og 18-årige Darmal er brødre, og efter deres flugt fra Afghanistan har de været adskilt i hele ni år. Nu er de blevet genforenet i Danmark, hvor Popal allerede har fået asyl, og sammen med en advokat og et kærligt præstepar kæmper han for at skaffe asyl til sin lillebror i Danmark.

En dag modtager Darmal afslag på asyl, men det afholder ikke den lille, ubændige gruppe fra at fortsætte kampen for de to brødres fremtid. Dokumentaren ’Min bror, mit hjem’ er instrueret af Kathrine Ravn Kruse og var en del af dette års CPH:DOX, i kategorien Nordic:Dox Award.

2’Patienter på samlebånd’, 7. juni 2021 på DRTV

En anden danskproduceret dokumentar, som man også kan opleve på DRTV fra 7. juni 2021, er ’Patienter på samlebånd’. Her kommer man helt tæt på danske vagtlæger, der tager imod telefonopkald fra patienter.