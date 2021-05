Ny sæson af Netflix-hit er det perfekte portræt af den pandemiske parforholdskrise

’Master of None Presents Moments in Love’ handler om den pandemiske følelse, som rammer mennesker, der befinder sig i midten og slutningen af 30’erne. Babyerne og bryllupperne breder sig ud i venneflokken. Skal man lade sig smitte eller forskanse sig i en fortælling om, at friheden og karrieren er vigtigere? Den kerneproblematik rumsterer i denne særlige sæson med blot fem afsnit.

Da ’Master of None’ dukkede op i 2015 på Netflix, gjorde den sig bemærket med de hurtige, muntre replikker og de elskelige karakterer. Komiker Aziz Ansari stod bag serien sammen med Alan Yang. Ansari spiller selv hovedrollen som den aspirerende skuespiller Dev Shah, en indisk amerikansk drømmer og livsnyder i begyndelsen af 30’erne, der spiser, snakker og dater sig igennem New York med venneflokken Brian, Arnold og Denise.

Serien vandt et væld af priser for netop det humoristiske, men inderligt opfindsomme, portræt af minoriteter, der sjældent skildres så originalt og nuanceret. I 2017 vandt Waithe og Ansari en Primetime Emmy Award for Outstanding Writing for a Comedy Series for afsnittet ’Thanksgiving’. Waithe var den første sorte kvinde, der vandt en sådan pris, og afsnittet var baseret på hendes egne erfaringer med at springe ud som lesbisk sort kvinde.