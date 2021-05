Guide: Tyske film er hoppet op til en spændende nutid

Åh, hvor har de dog haft meget ond – og derfor også fascinerende – historie og mange traumer at rulle rundt i, de tyske filmskabere. Også Christian Petzold, som har taget sin del af graveriet i historien med tre fine film i træk: ’Barbara’ (2012) om en Stasi-overvåget læge i DDR, ’Phoenix’ (2014) om en jødisk kvinde, der har overlevet Auschwitz, og ’Transit’ (2018), der skildrer flygtninges liv på kanten af Anden Verdenskrig og nazismens trusler.

Ved fejringen af netop den film efter sidste optagelsesdag bestemte Petzold sammen med sine to hovedrolleindehavere, Paula Beer og Franz Rogowski, at den næste film skulle foregå i nutiden og være lysere, romantisk og en hyldest til Berlin, hvor de alle bor. Resultatet blev en filmatisering af myten om vandvæsnet Undine, der først kan blive menneske, hvis hun forelsker sig i en mand, hvis utroskab hun må straffe ved at slå ham ihjel for at kunne returnere til sit eget element, vandet.