Når han har skrevet dialogerne, spidser man ører

I øjeblikket er skuespillere som Nicole Kidman, J.K. Simmons og Javier Bardem under Aaron Sorkins instruktion i Hollywood, hvor filmen ’Being the Ricardos’ bliver til. Aaron Sorkin har selv skrevet manuskriptet. Ligesom han også både skrev og instruerede retssalsdramaet ’The Trial of the Chicago 7’, der kan ses på Netflix og tidligere i år var nomineret til seks oscarpriser.

’The Trial of the Chicago 7’ er en politisk film om raceopgør og retssikkerhed i Chicago efter mordene på Martin Luther King og Bobby Kennedy. Efter en demonstration blev 7 mænd anklaget – mere af politiske end af reelle årsager, og den begivenhed fra virkelighedens verden folder Aaron Sorkin ud i en film med masser af historiske tilbageblik.

Det er noget af det, Aaron Sorkin er en mester i: at få medrivende film med intense monologer og realistiske ordrablende dialoger ud af historiske forlæg. Kim Skotte var ikke vild med ’The Trial of the Chicago 7’, som han gav tre hjerter og kaldte »velmenende« og »forudsigelig«. Andre har set den som en film, der passer perfekt til nuets USA, og Aaron Sorkin selv kan leve med det, når hans værker har fejl.