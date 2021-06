Apple gav Stephen King lov til at skrive sin egen tv-serie. Den blev ulideligt

Som mange andre forfattere har Stephen King gjort en del ud af at lægge afstand til de fleste filmatiseringer og tv-versioneringer af sine romaner.

Forfattere har det svært med at acceptere, at der skæres sproglige blomster og litterære lag af deres historie for at tilpasse dem de levende billeder. Forsimplinger, kalder de det tit, uden at anerkende, at der er tale om to forskellige medier med hver deres virkemidler.