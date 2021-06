Biltossen på landet

Den 59-årige bilmishandler og tv-superstjerne Jeremy Clarkson ejer et kolossalt landbrug i Chipping Norton i the West Midlands.

Og siden har erhvervede det, har en lokal landmand drevet det for ham. Men nu har denne besluttet sig for at gå på pension, og i stedet for at finde en anden har Clarkson valgt at passe butikken selv. Altså pløje, harve, så, høste, genne får og så videre.