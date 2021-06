5 hjerter fra Kim Skotte: 'Flugt' er en helt usædvanlig og vigtig dansk film

At vælge animation kan måske lyde som en omvej til virkeligheden, men kan faktisk vise sig at være en genvej til at nærme sig den. Som det stærkt demonstreres i Jonas Poher Rasmussens ’Flugt’, der i en dokumentarisk animation fortæller den afghanske flygtning Amins voldsomme og omtumlede livshistorie.

Siden Ari Folmans banebrydende ’Waltz with Bashir’ i 2008 brugte animation som en metode til at komme tæt på israelske soldaters traumatiske erindringer om krigen i Libanon i 1982, har rustik animation – eventuelt kombineret med fragmenter af dokumentarisk arkivmateriale – udgjort en særlig æstetik med en pointe, der rækker langt ud over det æstetiske.