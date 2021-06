Kaffe på film: Hvis to zombier beslutter sig for at få en tår kaffe, må rædslerne vente

I en morsom scene fra den mesterlige film ’Modern Times’ ser vi Chaplins vagabond ved siden af en fin dame. Kvinden kommer ind i billedets højre side og er ved at snuble over vagabondens ben, idet hun sætter sig på bænken med hunden ved sin side. Hun skuler til vagabonden, og herefter følger en sjov situation, hvor de to karakterer på skift tager en tår af deres kaffekop efterfulgt af noget, der lyder som en pinlig rumlen fra deres maver. Efter nogen tid, hvor vagabonden har forsøgt at fortrænge tarmlydene ved at skifte position og tænde radioen, hører man pludselig en pruttelyd, hvorefter den pæne dame tager en vandflaske og skruer på låget.

