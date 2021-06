Anmelderne: Ny dansk komedie er »tåkrummende plat«, » fornærmende uambitiøs« og »lige så sjov som at vælte på sin cykel«

»Tåkrummende plat«, »lige så sjov som at vælte på sin cykel«, » fornærmende uambitiøs«, »umorsom omgang rod« og »usjov katastrofe«.

Det er blot et lille udvalg af de kontante vurderinger, som et sjældent enigt dansk anmelderkorps giver af premierefilmen ’Centervagt’.

Det er instruktør Rasmus Heide, der står bag komedien, og i hovedrollen er komiker/tryllekunstner Rune Klan. Filmen handler om to sikkerhedsvagter, Glen (Klan) og MC (Josephine Park), der arbejder for et skrantende shoppingcenter.

For at spare skal den ene fyres, men så får Glen, der er hemmeligt forelsket i MC, en ide om at stjæle fra en af centrets butikker for at vise, at de er uundværlige ...

Rasmus Heide er vant til at få anmeldertæsk. Hans folkekomedier ’Blå mænd, ’Alle for en’, ’Alle for to’ og ’Alle for tre’ fik hård medfart af kritikerne - men publikum strømmede i biografen. Hver af filmene solgte over 300.000 billetter.

Kilde: Nordisk Film

En fornærmelse

Men ’Centervagt’ tager alligevel prisen som den af Heides værker, der får flest slag.

Politiken kalder den ’århundredets dårligste danske film«, mens Ekstra Bladet går et nøk videre og skriver »værste danske film nogensinde«.

Her påpeger anmelder Henrik Queitsch, at han sagtens kan huske katastrofer som ’Stjerner uden hjerner’, ’Polle Fiction’ og ’Undercover’, men at de i det mindste havde »et element af ufrivillig komik. Det kan man ikke engang sige om ’Centervagt’«.

Slutsvadaen lyder: »Dette er ikke en film. Det er en fornærmelse«.

Karakterer til ’Centervagt’ Ekstra Bladet: 0 stjerner Politiken: 1 hjerte Jyllands-Posten: 1 stjerner Berlingske: 1 stjerne B. T.: 1 stjerne Ekko: 2 stjerner

Landets filmkritikere slår ned på, at filmen er ualmindeligt slapt skruet sammen, at den ser tarvelig ud, og at skuespillerne ligner nogen, der ønskede, de var et andet sted. At den hverken er spændende, sjov eller på andre måder værd at spilde sin tid på.

Som Katrine Boysen Sommer skriver i Jyllands-Posten: »Man ville måske grine, men mest af medlidenhed, hvis det var egne folkeskolebørns skolekomedie, men at betale penge for at se dette makværk er en endnu større hån end filmen selv. Man håber i sit stille sind, at publikum vil straffe filmen og blive væk. Men man kan desværre frygte det modsatte«.

Rasmus Heide er allerede i gang med at indspille sin næste film, ’Alle for fire’.