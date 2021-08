Stor filmfestival hædrer skandaleramt skuespiller

Skuespilleren Johnny Depp vil blive hædret med en ærespris, når den internationale filmfestival San Sebastián løber af stablen i næste måned.

På sin hjemmeside skriver festivalen, at den 57-årige skuespiller vil modtage Donostia-prisen – en såkaldt Lifetime Achievement-pris – 22. september med begrundelsen, at han er »en af moderne films mest talentfulde og alsidige skuespillere«.

Depp er blandt andet kendt fra ’Pirates of the Caribbean’-filmene, ’Edward Saksehånd’, ’Finding Neverland’ og ’Charlie og chokoladefabrikken’. Tidligere har blandt andre Viggo Mortensen, Penélope Cruz og Judi Dench modtaget samme pris.

Beskyldt for hustrumishandling

Festivalen nævner ikke den skandale, der lige nu hjemsøger Depps karriere. Sidste år tabte skuespilleren en retssag mod den britiske tabloidavis The Sun. I 2018 omtalte avisen Depp som »hustrumishandler«, efter hans ekskone, skuespilleren Amber Heard, havde anklaget ham for at være voldelig mod hende og sammenlignet ham med den tidligere filmproducent og skuespiller Harvey Weinstein, der er dømt for en lang række seksuelle overgreb og voldtægter mod kvinder.

Depp har afvist anklagerne og taget sagen videre til den britiske appeldomstol. Skandalen har medført, at Johnny Depp blev bedt om at trække sig fra sin rolle som Gellert Grinderwald i den tredje ’Fantastiske skabninger’-film. En rolle, som Mads Mikkelsen nu har overtaget.

Depps seneste film, den japanske ’Minamata’, har endnu ikke nået lærredet i USA, og filmens instruktør Andrew Levitas har udtalt, at han mener, at Depps skandalesag har fået Hollywood-koncernen MGM, der skal distribuere filmen i USA, til at »begrave« filmen, skriver The Guardian.

San Sebastián har før givet plads til de skandaleramte i den amerikanske filmbranche. Festivalen gav tilladelse til, at Woody Allen måtte filme sin seneste film ’Rifkin’s Festival’ under festivalen i den spanske by – og åbnede desuden festivalen med filmen i 2020. Vel og mærke efter at Allen sagsøgte Amazon for godt og vel 460 millioner kroner, efter selskabet opsagde samarbejdet om fire film på baggrund af anklager om, at Allen for omkring 30 år siden misbrugte sin adoptivdatter Dylan Farrow seksuelt. Allen og Amazon indgik i 2019 forlig i sagen.