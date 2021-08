Prisvindende film om mafiaens børnesoldater har to trumfkort

En succes kan være en temmelig belastende ting, hvis først den danner skole.

Et (hårdt)slående eksempel er Matteo Garrones ’Gomorra’ fra 2008. Garrones mageløse skildring af mafiaens vulgære livsstil og to unge lømlers fatale dragning af den har i dén grad dannet skole.

Gomorra endte også med at blive en berømmet italiensk tv-serie, men selv om der desværre fortsat er alt for mange gode grunde til at lave realistiske film om den italienske mafia, er der trods alt grænser for, hvor mange måder man kan fortælle den samme historie om det samme miljø på.