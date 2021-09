Ny film tager udgangspunkt i to fristelser. Den ene hedder Victoria Carmen Sonne

Jeg har Daniel Dencik alvorligt mistænkt for at være et offer for sine fristelser. I dette tilfælde hele to af slagsen.

At lave en film i Japan – den første danske spillefilm i Japan – og at lave en film med Victoria Carmen Sonne i den altdominerende rolle er da også to forståelige fristelser, og i udgangspunktet et helt legitimt afsæt for en spillefilm. Faktisk ville jeg synes, det var skønt, hvis der blev lavet lidt flere danske film, som tog udgangspunkt i fascinationer og måske var knap så dramaturgisk snorlige, som det er god tone i disse år.

’Miss Osaka’ er på mange måder en film, jeg godt kan lide – og godt kan lide bliver lavet. En egensindig og gådefuld fortælling om usikre drømme, flydende og famlende identitet og ikke mindst fatale fristelser. Instrueret af en filmmand, hvor det kan ses, Dencik også er forfatter.