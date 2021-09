Mindreårige Bagedyst-fans vil sidde med en tom smag i munden efter forudsigelig film, der ligner noget, der er trukket i en automat

Alflinger hedder de, de er vel knap tre æbler høje ligesom smølfer, men de her går med røde, kræmmerhusformede (nisse)huer, selv om de vist ikke helt tilhører vores velkendte lavmytologiske folkeslag. De her har intet med jul at gøre og bor for eksempel kun i ét område: under jorden i Köln.

I dette lille, glade eventyr kommer de imidlertid op på overfladen blandt de meget større mennesker, som de ellers er bange for, og det lærer begge (p)arter noget af. Derimod lærer de 5-10-årige børn, som er målgruppen, næppe meget nyt. Ikke hvis de nogensinde før har set en børnefilm: Man skal ikke være bange for at prøve noget nyt, nysgerrighed er bedre end fordomme, venskab bedre end uvenskab, og ’alle er gode til noget, man skal bare finde ud af, hvad det er’ ...

Jo, man kender melodien, og sandt at sige kan en voksen – et enkelt barn måske også? – tage sig i at længes efter gedigne udskejelser fra al denne fromme idealitet. Men den indvending rammer jo 90 procent af alle børnefilm og -serier, så længe den primære og snævre kundekreds – tv-stationer og distributionsselskabers beslutningstagere – har blikket så ensartet stift rettet mod seertal eller kasseapparat og dermed den gyldne middelvej.