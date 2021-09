’The Wire’-stjernen Michael K. Williams er død

Den amerikanske skuespiller Michael K. Williams er død - 54 år gammel.

Politiet i New York siger, at han blev fundet død i sin lejlighed mandag. Han blev fundet død efter et nødopkald klokken to lokal tid.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters pågår en efterforskning af hans død, og dødsårsagen er endnu ikke kendt.

Michael K. Williams er blandt andet kendt for sin rolle som Omar Little i tv-serien ’The Wire’.

I år modtog han en Emmy-nominering for sin rolle i HBO-serien ’Lovecraft Country’, hvor han spillede rollen som Montrose Freeman.

Opdateres

ritzau