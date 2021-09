Efter ’Parterapi’ med Orna får man lyst til også at se sit eget relationsrod i øjnene

Tre forskellige par sidder skiftevis i hver sin ende af en blød brun sofa med en mur af pudder og indestængt frustration og sårede følelser imellem sig. Der går kun to minutter, så har de allerede fået forvandlet det ellers rare og velindrettede rum til en retssal, hvor den stakkels psykolog ufrivilligt udnævnes til dommer.

I anden sæson af det roste og populære program ’Parterapi’ har psykologen Orna Guralnik endnu en gang fået sin sag for, når tre par med meget tung bagage sidder over for hende og skal prøve det bedste, de kan, ikke at gå fra hinanden.