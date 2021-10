Danielle har svært ved at lægge ansigtet i de rette folder, da hun til en intimt gravøls-arrangement møder den mand, hun lige har knaldet med. Og som har betalt hende penge for ydelsen. For ingen af dem er den, de har sagt, de er.

Hun har bildt sin såkaldte sugardaddy ind, at han hjælper den unge kvinde med at betale for sine jura-studier til gengæld for hendes kropslige ydelser.