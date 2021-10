Familien Addams har været gammeldags i 83 år, men på en måde, som stadig føles moderne. Den nyeste film i rækken er ingen undtagelse

Da Familien Addams i 1938 dukkede op i The New Yorker, var det som en tegnet serie med sofistikeret humor for voksne. Dens stilfuldt morbide og demonstrativt aristokratiske univers kom til at stå i vittig kontrast til tidens åndløse demokratiske materialisme, og det, uanset om årtiet var 1950’erne eller 80’erne, hvor serien blev stedt til hvile sammen med tegneren Charles Addams i 1988.

Stilen fik sin naturlige forlængelse, da ’Addams Family’ i 1964 blev en populær tv-serie, hvor hele verden kom på fornavn med Gomez og Morticia, deres børn Wednesday og Pugsley og ikke mindst den skaldede knaldhætte Onkel Fester, Frankenstein-butleren Lurch og den hjælpsomme, afhuggede hånd Thing.