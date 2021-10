Macho-agtigt tunnelsyn går ud over et ellers rørende portræt af Colin Kaepernick, der blev blacklistet af NFL

Det er fem år siden, at Colin Kaepernick knælede i stedet for at stå under den amerikanske nationalsang, som traditionelt spilles før hver eneste kamp i den amerikanske football-liga NFL, i protest mod racismen i det amerikanske samfund. Og det er fire år siden, at Kaepernick reelt set blev blacklistet af NFL og offentligt blev kaldt en»son of a bitch« af den daværende præsident, Donald Trump.

Colin Kaepernicks protest, som fandt sted i forlængelse af Black Lives Matter-bevægelsen, startede en lavine af nationalistisk backlash og had og udstillede klart NFL’s manglende solidaritet med ligaens sorte spillere.