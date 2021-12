Der er solgt over 90 millioner bøger i serien ’The Wheel of Time’ af forfatteren James Oliver Rigney, Jr., der skrev under pseudonymet Robert Jordan.

Derfor er det ikke mærkeligt, at Amazon har kastet sig over serien og kastet den ud som en godbid for alle de fantasyhungrende fans, der savner en episk eventyrfortælling på tv, efter at HBO’s ’Game of Thrones’ fik sin ende i 2019.