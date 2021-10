Den er ikke sjov på den der tv-serie-dåselatter-måde eller byder på en form for humor, der fører mod et ægte, hjerteligt befriende fælles grin. At se ’Succession’ er som at stivne i vantro (latter)krampe over, hvor forfærdelig dumme svin rige mennesker kan være.

