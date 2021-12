5 hjerter: Denne Netflix-serie er dybt misforstået

Der findes ikke en tv-serie, der som ’Emily in Paris’ er nem at sætte i bås og misforstå. Den kiksede, men velklædte amerikanske hovedperson, Emily, der poserer med croissanter på Instagram, er det underholdende bevis på kampen mellem at leve i nuet og den perfekte iscenesættelse af at »leve korrekt«.