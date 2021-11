Sådan ser Danmark ud som avantgardistisk mareridt

Det ligger lige for at kalde dette stykke filmede absurd teater for en kafkask fortælling. Fokus er nemlig på et uigennemskueligt bureaukrati, der forklejner sin hovedperson, indtil al menneskelighed er udtørret.

Den spillefilmsdebuterende danske instruktør Jonas Kærup Hjort synes dog først og fremmest inspireret af Kafkas ledemotiv om den umenneskelighed, der opstår af sociale relationer. ’Den næstsidste’ er en film, der undersøger, hvordan mennesker behandler hinanden, når ydre omstændigheder forvandler os til bæster og afslører næstekærligheden som en illusion.