Ridley Scotts længe ventede storfilm om mord i Gucci-familien føles som en billig operette

Paradoksalt nok viser det sig imidlertid, at lige netop den næsten lidt for gode historie kan være svær at omsætte til bæredygtig filmkunst. For hvordan skal man lige vælge at tage fat om en kioskbasker så snasket, at man risikerer at miste grebet, mens man stirrer sig blind på at finde den menneskelige faktor i den skandaløse sag?

Prøv Politiken i 30 dage for kun 1 kr. Få adgang til Politikens digitale univers, og læs artikler, lyt til podcasts og løs krydsord. Prøv Politiken nu Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her

Allerede abonnent? Log ind her