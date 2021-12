Ny 'Star Wars'-serie ser ud til at blive lige så fremragende som 'The Mandalorian'

Det skal slås fast med det samme, at det her kun er en anmeldelse af første afsnit af serien ’The Book of Boba Fett’. For det kan stadig nå at gå galt.

Men intet tyder på det i løbet af de første 40 minutters bekendtskab med dusørjægeren Boba Fett på den lovløse ørkenplanet Tatooine et sted derude i en meget fjern galakse. Derude i yderkanten af ’Star Wars’-mytologien, hvor Disney har travlt med at trawle efter bifigurer, som de kan gøre til hovedroller i nye selvstændige serier, der skal få fans af franchisen til at betale abonnementet på streamingplatformen